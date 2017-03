ரூ.3 கோடியையும், 3 கிலோ தங்கத்தையும் உதறியவர் செம்மலை.. ஓபிஎஸ் நெகிழ்ச்சி!

கூவத்தூர் சொகுசு ஹோட்டலில் வைத்து தரப்பட்ட ரூ. 3 கோடி ரொக்கமும், 3 கிலோ தங்கத்தையும் உதறிவிட்டு மக்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்தவர் செம்மலை என்று முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் புகழாரம் சூட்டி

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The MLA's who were in Koovathur were given Rs. 3 Crores and 3 Kg Gold, but Semmalai refused to get that, says O.Panneer selvam.