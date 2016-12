மாநில அரசு இருக்கா… ராம்மோகன் ராவ் கேள்விக்கு ஓபிஎஸ் விளக்கம் தர திருமாவளவன் கோரிக்கை

மாநில அரசு இயங்குகிறதா என்று ராம்மோகன் ராவ் கேட்ட கேள்விக்கு முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று திருமாவளவன் கோரியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

VCK leader Thol. Thirumavalavan demanded to Chief Minister O.Panneerselvam to answer the question raised by Rammohan Rao today.