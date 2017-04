ஜெயலலிதாவால் கூட முடியாததை "சைலன்ட்"டாக சாதித்துக் காட்டிய ஓ.பி.எஸ்.!

சசிகலா குடும்பத்தினரை விரட்டியடிக்க ஜெயலலிதாவால் கூட முடியாத நிலையில் அதை சத்தமில்லாமல் செய்து காட்டி விட்டார் ஓ.பி.எஸ்.

English summary

OPS has done a historic acheivement which Jayalalitha couldnt do. People got happy on this even though disappointment on him for ADMK Merger and his demands.