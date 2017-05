தமிழக சட்டசபைக்கு சீக்கிரமே தேர்தல் வரும்.. ஓ.பி.எஸ். திடீர் பேச்சு

உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு முன்பே சட்டசபைக்கு தேர்தல் வர வாய்ப்பு உள்ளதாக ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 2:40 [IST]

English summary

former chief minister o.pannerselvam has forecast early election to Tamil Nadu assembly