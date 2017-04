ரூ.100 கோடி முதலீடு போட்டாச்சு... இனி கிடைக்கும் வரை லாபம்தான்.... ஓபிஎஸ்-ன் அசால்ட்டு கணக்கு இது

அதிமுகவில் இருந்து விலகியபோது தன்னை தேடி வந்த நிர்வாகிகள், எம்எல்ஏ-க்களுக்கு பணம், உண்ணாவிரதப் போராட்டம் என ரூ.100 கோடி செலவு செய்தாகிவிட்டது. இதற்கு மேல் கிடைக்கும் வரை லாபம்தான் என்று ஓபிஎஸ் அசால்ட

English summary

O.Panneer selvam has spent Rs. 100 crore. So he disappointed on his supporters who didnt spend even Rs.1. That's why he is in the stand whatever it may be about ADMK Merger.