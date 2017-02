தொண்டர்களின் ஆதரவு ஓ.பன்னீர் செல்வத்திற்கு மட்டுமே உள்ளது - சசிகலா புஷ்பா

ஒ.பன்னீர் செல்வத்திற்குத்தான் தொண்டர்களின் ஆதரவு உள்ளது என்று ராஜ்யசபா எம்.பி சசிகலா புஷ்பா கூறியுள்ளார்.

English summary

MP Sasikala Pushpa has said that CM O Panneerselvam has the full back up from the ADMK cadres.