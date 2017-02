ஓபிஎஸின் பேட்டி மன்னார்குடி கும்பல் அதிமுகவை கபளீகரம் செய்திருப்பதை காட்டுகிறது - ராமதாஸ்

முதல்வர் ஓபிஎஸின் பேட்டி சசிகலாவின் குடும்பம் அதிமுகவை கபளீகரம் செய்துள்ளதையே காட்டுகிறது என பாமக நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

PMK founder Ramadas says that CM's interview expressing that what happens in ADMK. And Its shows that Sasikala family swallowed ADMK. He urges that governor should meet ADMK MLAs individually and have to decide the Chief minister of Tamilnadu.