அதிமுக பொதுச்செயலர் பதவிக்கு ஓபிஎஸ் போட்டி.. கே.பி. முனுசாமி அதிரடி அறிவிப்பு

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் பதவிக்கு ஓ. பன்னீர்செல்வம் போட்டியிடுவார் என்று கே.பி. முனுசாமி அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.

English summary

O Panneerselvam will be declared as a candidate of General Secretary, said K.P. Munusamy