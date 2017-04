பதவியில்லை என்ற விரக்தியில் பன்னீர் செல்வம் குழம்பி போய் பேசுகிறார் - விஜயபாஸ்கர்

பதவியில்லை என்ற விரக்தியிலும், தோல்வி பயத்திலும் குழப்பத்தில் ஓபிஎஸ் பேசுகிறார் என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சி. விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu's health and family welfare minister C Vijayabaskar issued a statement rejecting all the allegations. The minister said OPS has become mentally sick after losing power and questioned his motives.