விசுவாசத்தின் மறு உருவம் ஓபிஎஸ்.... ஓரே போடாக போட்ட ஆர்பி உதயக்குமார்!

விசுவாசத்தின் மறு உருவம் ஓபிஎஸ் என வருவாய்த்துறை அமைச்சர் உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Minister Uthayakumar says that OPS is the embodiment of the gratitude. he said we learnet from OPS that how to be gratitude.