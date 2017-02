ஓ.பி.எஸ். வாழ்க்கையில் எல்லாமே "வரலாறு"தான்!

முதல்வர் பதவியை 3வது முறையாக தியாகம் செய்துள்ளார் ஓ.பன்னீர் செல்வம். அந்த வகையில் அவர் வரலாறு படைத்து விட்டார்.

English summary

CM O Panneer Selvam has resigned his CM post for the third time in his life. Earlier he has sacrificed for Jayalalitha and this time for Sasikala.