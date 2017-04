ஜெயலலிதாவின் உண்மையான அரசியல் வாரிசு ஓபிஎஸ் என 45.32% பேர் கருத்து - புதிய தலைமுறை சர்வே

புதிய தலைமுறை டிவி நடத்திய கருத்துக்கணிப்பில், ஜெயலலிதாவின் உண்மையான அரசியல் வாரிசு ஓபிஎஸ் என அதிகமானோர் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

o pannerselvam is a true political heir in Jayalalithaa, says Puthiyathalaimurai