தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் போராட்டங்களுக்கு பின்னணியில் ஒபிஎஸ்... திண்டுக்கல் சீனிவாசன் பகீர்

தமிழ்நாட்டில் நடந்து வரும் போராட்டங்களுக்குப் பின்னணியில் ஓபிஎஸ் மற்றும் மு.க.ஸ்டாலின் இருக்கிறார்கள் என அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, May 8, 2017, 10:05 [IST]

English summary

OPS and M.K Stalin are behind every protest in Tamilnadu said minister Dindugal Srinivasan in Salem.