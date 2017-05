முதல்வராவதற்காக ஜெயலலிதாவை ஓபிஎஸ் ஏன் ஏதாவது செய்திருக்கக் கூடாது... சிவிஎஸ் பகீர்

தான் முதல்வராவதற்காக ஜெயலலிதாவை ஓ.பன்னீர் செல்வம்தான் ஏதாவது செய்திருப்பாரோ என்று தங்களுக்கு சந்தேகம் எழுந்துள்ளது என்று சட்டத் துறை அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் தெரிவித்தார்.

English summary

Law minister CV Shanmugam says that if judicial enquiry happens, OPS is the first person to inquire. To become CM of TN, OPS himself has done something wrong to Jayalalitha.