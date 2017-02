சசிகலாவுக்கு "ஏழரை"!ஆளுநரை சந்திக்க புறப்பட்டார் ஓபிஎஸ்..

முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் ஆளுநரை சந்தித்து பேச தனது வீட்டில் இருந்து கிளம்பியுள்ளார். இரவு ஏழரை மணிக்கு சசிகலாவை சந்திக்க ஆளுநர் நேரம் ஒதுக்கியிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Story first published: Thursday, February 9, 2017, 14:48 [IST]

English summary

O Paneerselvam leaves for airport to receive Governor Vidyasagar Rao. OPS to meet Governor at 5pm, Sasikala at 7.30 P.M.