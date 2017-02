எண்ணி 7வது நாளில் மீண்டும் ஜெயலலிதா சமாதிக்கு வந்த ஓ.பி.எஸ்!

முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் சரியாக ஒரு வார இடைவெளியில் மீண்டும் ஜெயலலிதா நினைவிடத்துக்கு சென்றது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

CM O.Paneer selvam meets Deepa in Jayalalitha's memorial. They together paid tribute to Jayalalitha's memorial.