ராமேஸ்வரத்தில் முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.. பிரிட்ஜோ குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல்

இலங்கை கடற்படையால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட தமிழக மீனவர் பிரிட்ஜோவின் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆறுதல் தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Former Chief minister O.Paneerselvam meets protesing Fishermen in Thangachimadam. He conveyed his cosolation to the family of piritjo.