போயஸ்கார்டன் விரைந்தார் ஓபிஎஸ்… சசிகலாவுடன் அவசர ஆலோசன.. என்ன நடக்கப் போகுது?

இன்று மாலை எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் நடக்க உள்ள நிலையில் முதல்வர் ஓபிஎஸ் போயஸ்கார்டன் சென்றுள்ளார். அங்கு அதிமுக பொதுச் செயலாளர் சசிகலாவுடன் அவசர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

English summary

TN Chief Minister O.Pannerselvam meets ADMK general secretary Sasikala and discusses about MLA meeting held by evening today.