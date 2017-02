அங்கிட்டு சசிகலா ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோர... இங்கிட்டு தொண்டர் தரிசனம் தந்த ஓபிஎஸ்!

ராஜ்பவனில் சசிகலா ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரிய நேரத்தில் தம்முடைய இல்லத்தில் ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்களின் வாழ்த்துகளை நேரில் பெற்றார் முதல்வர் ஓபிஎஸ்.

English summary

Tamilnadu chief minister o.pannerselvam meets his supporters in front oh his house