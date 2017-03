குழந்தையின் நெற்றியில் முத்தமிட்டு ராமச்சந்திரன் என பெயர் சூட்டிய ஓ.பி.எஸ்.

ஆர்.கே.நகர் பிரசாரத்தின் போது ஒரு தம்பதியின் ஆண் குழந்தைக்கு ராமச்சந்திரன் என பெயர் சூட்டியுள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

English summary

former chief minister on monday named a baby boy of a party functionary as 'Ramachandran,' in R.K.Nagar