அம்மா வழியில் அதிமுகவை வழி நடத்துவோம்- எம்.ஜி.ஆர் நினைவிடத்தில் உறுதி மொழி ஏற்ற ஓபிஎஸ்

புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர், அம்மா வழியில் கழகத்தை தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றிட அயராது பாடுபடுவோம் என்று ஓபிஎஸ் தலைமையில் அதிமுகவினர் 11 உறுதி மொழிகளை ஏற்றுக்கொண்டனர்.

English summary

Chief Minister O Panneerselvam paid rich tribute to the ADMK founder MGR on his death anniversary today.