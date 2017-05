அடித்து வைத்துள்ள 50,000 கோடி சொத்துகளை பாதுகாக்கவே ஓபிஎஸ் டிராமா போடுகிறார்.. விபி கலைராஜன் பகிர்

ஓ.பன்னீர்செல்வம் தான் சேர்த்து வைத்துள்ள 50 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்களை பாதுகாக்கவே டிராமா போடுகிறார் என விபி கலைராஜன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

VP Kalairajan accuses that OPS playing drama. He has 50000 crore worth property to secure that he needs a post Kalairajan said.