எடப்பாடி பழனிச்சாமியும், டிடிவி தினகரனும் கூட்டாளிகள்: ஓ.பி.எஸ். பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

ஒரு குடும்பத்திற்குள் சிக்கி விடாமல் அதிமுகவை மீட்கவே தர்மயுத்தம் தொடங்கப்பட்டது என்றும் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும், டிடிவி தினகரனும் கூட்டாளிகள் என்றும் ஓபிஎஸ் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

former chief minister O.Pannerselvam Accusation on edappadi palanisamy and TTV Dinakaran