சசிகலாவுடன் நேரடி மோதலுக்கு துணிந்தார் ஓ.பி.எஸ்.. தியானம் மூலம் சொல்லும் சேதி.. !

சசிகலாவுடன் நேரடி மோதலுக்கு முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் துணிந்து விட்டதையே கடற்கரை தியானப் போராட்டம் காட்டுவதாக உள்ளது.

English summary

Chief Minister O Panneer selvam has rebelled against Sasikala and is sitting in the Jayalalitha samathi for the last half an hour.