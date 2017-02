சிரிச்சே தமிழர்களை ஏமாற்றி விட்டாரே ஓ.பன்னீர் செல்வம்!

சசிகலா முதல்வராகப் போகிறாராமே என்ற கேள்விக்கு வெறும் புன்னகையை மட்டுமே பதிலாகக் கொடுத்தார் முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம். அந்த புன்னகைக்கு அர்த்தம் தற்போது புரிந்து மக்கள் அதிர்ந்து போயுள்ளனர்.

Story first published: Sunday, February 5, 2017, 14:26 [IST]

English summary

Chief Minister O Panneerselvam has refuted to comment on alleged talks of Sasikala to be sworn in as CM.