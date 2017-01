சென்னை கலவரம்… கைது செய்யப்பட்ட 36 மாணவர்கள் விடுவிப்பு.. சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் அறிவிப்பு

சென்னையில் கடந்த 23ம் தேதி நடைபெற்ற வன்முறையில் கைது செய்யப்பட்ட 36 பேர் உடனடியாக விடுதலைச் செய்யப்படுகிறார்கள் என்று சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் அறிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TN Chief Minister O. Panneerselvam announced under rule 110 to release 36 students, who arrested in Jallikattu violence held on Jan. 23.