அமைச்சர்கள் தனித்தனியே ஆலோசனை: அவசரமாக சென்னை திரும்புகிறார் ஓபிஎஸ்!

சென்னையில் அமைச்சர்கள் போட்டி போட்டு ஆலோசனை நடத்தி வரும் நிலையில் தேனியிலிருந்து அவசர அவசரமாக சென்னைக்கு திரும்புகிறார் ஓ.பன்னீர் செல்வம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sasikala team are discussing in Minister Thangamani's house. On hearing this , OPS returning to Chennai.