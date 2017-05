நான் தலைவனல்ல, முதன்மைத் தொண்டன்... நற்பணி மன்றங்களுக்கு நோ சொன்ன ஓபிஸ்!

தன்னுடைய பெயரில் நற்பணி மன்றங்கள் தொடங்க வேண்டாம் என்று முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் அதிமுக தொண்டர்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

English summary

ADMK Puratchi thalavi amma party's representative O.Pannerselvam request his cadres not to form forum with his name and also added that he is not a leader rather he is a cadre in the party