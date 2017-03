ஆர்.கே.நகர் மக்களிடம் புது சின்னத்தை பிரபலப்படுத்துவது எப்படி? ஓ.பி.எஸ், சசிகலா கோஷ்டி திணறல்

இரட்டை இலை சின்னம் இல்லை என்று ஆனவுடன் தங்களுக்கு கிடைத்த சின்னங்களை எவ்வாறு மக்களிடம் பிரபலப்படுத்துவது என்று சசிகலா தரப்பும், ஓ.பன்னீர் செல்வம் தரப்பும் மண்டையை உடைத்துக் கொள்கின்றனர்.

English summary

OPS team and Sasikala team are trying to popularise their symbols. Sasikala team plans to give hat to people.It is impossible to give double light, in this situation what will OPS team do?