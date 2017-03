ஆர்.கே. நகரில் வெற்றி எங்களுக்கே... மல்லுக்கட்டும் சசி, ஓபிஎஸ் அணி

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் வெற்றி எங்கள் பக்கம்தான் இருக்கிறது என்று சசி அணி வேட்பாளர் டிடிவி தினகரனும், ஓபிஎஸ் அணி வேட்பாளர் மதுசூதனனும் கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Both Team OPS and Sasikala group have expressed hope a win in RK Nagar by election.