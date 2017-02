வீடு தேடும் ஓ.பி.எஸ்.. அரசு தரும் நெருக்கடி எதிரொலி.. மாடுகளை தானமாக கொடுத்தார்

அரசு பங்களாவை காலி செய்ய சசிகலா தரப்பு நெருக்கடி கொடுத்துவருவதால் முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் சென்னையில் வாடகை வீட்டை தேடி வருகிறார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Foremer Chief minister O.Paneer selvam searching for a rental home in Chennai. He sent his cows to his relatives home.