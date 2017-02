அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராக ஓபிஎஸ்தான் வர வேண்டும்.. சசிகலா இருக்கக் கூடாது.. பொன்னையன் ஆவேசம்

அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராக ஓபிஎஸ்தான் வர வேண்டும் என்று பொன்னையன் கூறியுள்ளார்.

English summary

O. Panneerselvam should be appointed as a general secretary of ADMK said Ponnaiyan