மொதல்ல ஓபிஎஸ்-மாஃபாவை நீக்குங்க.. அப்புறமா இணைப்பு பற்றி பேசுங்க.. நாஞ்சில் சம்பத் தடாலடி

இரு அணிகளும் பேச வேண்டும் என்றால் முதலில் ஓபிஎஸ் மற்றும் மாஃபா பாண்டியராஜனை நீக்கிவிட்டு வாருங்கள் என்று நாஞ்சில் சம்பத் தடாலடியாக கூறியுள்ளார்.

English summary

OPS and Mafai Pandiarajan should be removed from party before talks, said ADMK Amma spokesperson Nanjil Sampath.