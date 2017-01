நலம்தானா.. நலம்தானா.. உடலும் உள்ளமும் நலம்தானா.. பாட்டு பாடி அசத்திய முதல்வர் ஓபிஎஸ்

தமிழ் மொழி, தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு தொண்டாற்றியவர்களுக்கு அரசு விருது வழங்கும் விழாவில் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் பாட்டுப்பாடி அசத்தினார்.

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 13:23 [IST]

English summary

Tamil Nadu government Chief Minister O. Panneerselvam has sung a song in an award function held in Chennai.