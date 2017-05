ஓ.பன்னீர்செல்வம் இன்னமும் சசிகலா அணியில் தான் உள்ளார் - பகீர் கிளப்பும் சசிகலா புஷ்பா: வீடியோ

ஒ.பன்னீர் செல்வம் பதவியிலிருந்த காலத்தில் ஜெ.மரணம் குறித்து எதுவும் பேசவில்லை. இன்னமுமவர் சசிகலா அணியில்தான் உள்ளார் என சசிகலா புஷ்பா எம்.பி கூறியுள்ளார்.

English summary

Sasikala pushpa M.P Told that Ops and Eps cheating people and Ops is still in Sasikala team.