ஜெ. சிகிச்சை: செங்ஸின் அண்டப் புளுகு...திண்டுக்கல் சீனியின் ஆகாச புளுகு... போட்டுத் தாக்கும் ஓபிஎஸ்

ஜெயலலிதா சிகிச்சை தொடர்பாக அமைச்சர்கள் சீனிவாசனும் செங்கோட்டையனும் புளுகு மூட்டைகளை அவிழ்த்துகளை விடுவதாக முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Ex Chief Minister O Panneerselvam slammed TamilNadu Ministers Dindigul Srinivasan and Sengottaiyan on false reports on Jayalalithaa's treatment.