நடராஜனின் இடையூறு நாட்டு மக்களுக்குத் தெரியும்.. போட்டு உடைத்த ஓ.பி.எஸ்!

நடராஜனின் இடையூறு நாட்டு மக்களுக்குத் தெரியும் என்று முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார்.

I will meet party cadre In every village. Probe commission to be headed by sitting judge - CM

English summary

CM O Panneerselvam has slammed Sasikala's husband Natarajan for his interruption in various level in the party and govt.