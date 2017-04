ஜெயலலிதாவிற்கு மட்டுமே விசுவாசமான சேவகனாக இருந்தேன் - ஓபிஎஸ்

ஜெயலலிதாவிற்கு மட்டுமே தான் விசுவாசியாக இருந்தேன் என்றும் அதனால்தான் தன்னை அரசியலில் இருந்து அப்புறப்படுத்த நினைத்தார்கள் என்றும் ஓ.பன்னீர் செர்வம் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

OPS made it clear that he has only spoken out 10 per cent of Sasikala's atrocities targeted towards him and the rest he has buried them within. OPS also assured that if TTV Dhinakaran wins, Edapadi K Palanisamy will be removed from the CM's post. We will win the RK Nagar bypoll/