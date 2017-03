ஆர்.கே.நகரில் மதுசூதனனை ஆதரித்து நாளை முதல் ஓ.பி.எஸ் பிரசாரம்

ஆர்.கே.நகரில் முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் நாளை முதல் பிரசாரம் மேற்கொள்ள உள்ளார்.

English summary

o pannerselvam to start his campaign from tomorrow in rk nagar bypoll