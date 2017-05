ஜெ. மரணத்தில் நீதி கேட்டு… இன்று சுற்றுப் பயணம் தொடங்குகிறார் ஓபிஎஸ்… கிடுகிடுக்கும் இபிஎஸ் டீம்

ஜெயலலிதா மரணத்திற்கு நீதி விசாரணை கேட்டு இன்று காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து சுற்றுப்பயணத்தை ஓபிஎஸ் தொடங்குகிறார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Former Tamil Nadu chief minister O Panneerselvam starts state-wide tour today from Kanchipuram.

Other articles published on May 5, 2017