அதிமுகவில் முதல்வர் பதவிக்கு தகுதியானவர் ஓபிஎஸ் என 67.30% பேர் கருத்து - புதிய தலைமுறை சர்வே

புதிய தலைமுறை டிவி நடத்திய கருத்துக்கணிப்பில் அதிமுகவில் முதல்வர் பதவிக்கு ஓபிஎஸ் தகுதியானவர் என தெரியவந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, April 7, 2017, 1:27 [IST]

English summary

o pannerselvam Suitable to the post of Chief minister, says puthiyathalimurai survey