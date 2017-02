ராகு காலம் முடிந்து ஆதரவு எம்எல்ஏக்களுடன் புறப்பட்டார் ஓபிஎஸ்

ஓபிஎஸ் தன்னுடைய ஆதரவு எம்எல்ஏக்களுடன் சட்டசபைக்கு புறப்பட்டார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, February 18, 2017, 10:45 [IST]

English summary

Former Chief minister O.Paneerselvam and his supporters gathered in greenways home. They all left from there by 10.30AM After Ragu kalam.