தொப்பி சின்னத்தை கோலமாக போட முயன்ற சசிகலா... மண்டையை உடைத்த கர்ணன்!!

ஆர்கே நகர் தொகுதியில் பிரச்சாரத்திற்கு வரும் அமைச்சர்களை வரவேற்க தொப்பி சின்னத்தை கோலமாக போட முயன்ற முன்னாள் கவுன்சிலரை ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் தாக்கியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Story first published: Tuesday, April 4, 2017, 9:44 [IST]

English summary

OPS supporter attacked a former councilor for drawing Hat in street to welcome the ministers. Police arrested the person who attacked. And in another incident a lady have been arrested for giving lamp to the voters.