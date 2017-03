ஆர்கே நகரில் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் தற்கொலை-சசி தரப்பு எம்எல்ஏ திட்டியதே காரணம்-குடும்பத்தினர் பகீர் புகார்

ஆர்.கே.நகரில் தினகரன் கோஷ்டி மிரட்டியதால் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Sunday, March 26, 2017, 15:00 [IST]

English summary

OPS Supporter commit suicide in RK Nagar after scolding of the sasikala support MLA and his supporters.