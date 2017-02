எம்.எல்.ஏ. விடுதி தீவிர கண்காணிப்பு : ஓ.பி.எஸ். ஆதரவாளர்கள் தங்க தடை

சென்னையில் உள்ள எம்எல்ஏ விடுதியில் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் தங்க தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

OPS Supporters are forbidden to stay in MLA Hostel in Chennai. Deployment of 250 police intensified monitoring work around the hostel.