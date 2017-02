சிறைக்கு செல்கிறார் சசிகலா... திருவிழா கோலம் பூண்டது கீரின்வேஸ் சாலை!!

சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் சசிகலாவுக்கு எதிராக தீர்ப்பு வந்துள்ளதால் முதல்வர் ஓபிஎஸ் வீடு முன்பு தொண்டர்கள் ஆனந்த கூத்தாடி வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, February 14, 2017, 12:45 [IST]

English summary

OPS supporters Celebrating the Judgement on Sasikala asset case. They are sharing Sweets each and burning crackers, dancing happily.