முதல்வர் வருகையும்.. ஓபிஎஸ் அணியின் உண்ணாவிரதமும்.. நெல்லையில் பரபரப்பு

நெல்லை, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் ரூ.236 கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களை முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இன்று தொடங்கி வைத்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

OPS supporters are taking part in the hunger protest in nellai