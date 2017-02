எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிர்ப்பு... தீக்குளித்த ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் மரணம்..உளுந்தூர்பேட்டையில் சோகம்

எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து தீக்குளித்த ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

English summary

ADMK man, who attempted suicide opposed edappadi palanisamy as a cm, today in private hospital in Viruthachalam.