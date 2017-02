செய்யாறு அதிமுக எம்.எல்.ஏவை தாக்க முயற்சி… சசிகலா- ஓ.பி.எஸ். ஆதரவாளர்கள் பயங்கர மோதல்

சசிகலா ஆதரவு எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு ஆதரவு அளித்து வாக்களித்துவிட்டு ஊர் திரும்பிய செய்யாறு அதிமுக எம்எல்ஏவை தாக்க முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்ட சம்பவம் செய்யாறில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Cheyyar MLA, who support to Edapadi Palanisamy, was attacked by O.Panneerselvam supports.