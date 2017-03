சின்னம்மா என்று அழைத்து முதல்வர் பதவிக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தியவர் ஓபிஎஸ்.. மாஜி நண்பரை விளாசும் தீபா

சசிகலாவை சின்னம்மா என்று அழைத்து முதல்வர் பதவிக்கே களங்கம் விளைவித்தவர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் என்று தீபா குற்றம்சாட்டினார்.

English summary

Deepa says that when O.Panneer selvam was CM of TN, he used to call sasikala as chinnamma. By calling her chinnama OPS tarnished his post.